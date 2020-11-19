Американская звезда Кайли Дженнер в очередной раз похвасталась пышными формами в бикини. Она позировала в соблазнительном купальнике, который красиво обнажил ее аппетитные ягодицы.

За личной страницей Кайли Дженнер в инстаграме следят 200 миллионов пользователей сети. Именно там красавица делится с поклонниками разнообразными кадрами. Не стесняется обнародовать и откровенные фотографии.

Смотрите также Сексуальная Кайли Дженнер показала пышную грудь в кожаном наряде: дерзкие фото

В последней публикации Кайли в который раз продемонстрировала прелести безупречного обнаженного тела. Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер позировала у бассейна на территории роскошного поместья. Модель принимала солнечные ванны в красном купальнике, состоящего из бюсгальтера, который подчеркнул пышный бюст, и мини-трусиков, которые обнажили упругие ягодицы.

Длинные волосы любимица миллионов уложила ровно, также сделала безупречный макияж. Кайли дополнила откровенный look браслетами и серьгами. Также актриса выбрала для фотосессии чрезвычайно соблазнительные позы, с помощью которых продемонстрировала свою сексуальность и взбудоражила воображение фолловеров.

Для просмотра фото листайте справа