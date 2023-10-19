3 крупнейших должника по знакам зодиака

Финансовая грамотность помогает людям эффективно распоряжаться денежными средствами. Не все люди обладают ее основами, поэтому часто становятся должниками.

Направо и налево тратят Львы, Раки и Водолеи. Сколько денег они бы не зарабатывали, им постоянно не хватает, чтобы покрыть свои потребности.

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Лев

Этот знак зодиака очень любит, соответственно тратит много средств на свой комфорт. Рестораны, комплексы отдыха, брендовая одежда – их привычные атрибуты. Однако после поддержки такого образа жизни остаются ни с чем и просят средства у знакомых.

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Рак

Раки просто не умеют правильно хранить деньги. Они не считают свои финансы и расходы, поэтому едва дотягивают до следующей зарплаты. Когда есть средства, то сразу думают, куда их потратить, а не вложить. Поэтому часто становятся должниками у своих друзей.

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Водолей

Это не слишком надежный знак. Они могут внешне даже не показывать, что у них есть финансовые проблемы. Могут делать дорогие покупки, посещать роскошные места. Пока внезапно не окажутся с пустым кошельком. А еще они часто попадают на интернет-мошенников. Вот потом и просят у всех, кого могут, чтобы дали немного денег.

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