Изменения в жизни не свалятся вам с неба на голову. Придется прилагать усилия. Рисковать, чтобы улучшить свое положение, будут Стрельцы и Козероги, передает 24 Канал.

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Стрелец

Стрельцы обычно любят стабильность во всем. Но обстоятельства будут заставлять их принимать серьезные решения, что станет рискованно для них. Переживать не стоит, потому что все закончится наилучшим образом для вас.

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Козерог

Все, что с вами происходит, ясно демонстрирует, что нужно в жизни что-то менять. Ибо вы так и дальше будете стоять на месте. Рискуйте и делайте смелый выбор, хуже точно не будет. И мир заграет новыми красками.

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