Есть ли среди них вы: 3 знака зодиака, которым не будет везти в сентябре
Звезды прочат, что в сентябре сразу нескольким знакам зодиака выпадут нелегкие испытания. Этим людям часто не повезет.
Скорпион, Лев и Стрелец, в первый месяц осени вам следует быть осторожными, пишет 24 канал. Вероятно, что во всех областях жизни могут возникнуть проблемы.
Кстати говоря Названы 4 знака зодиака, которым повезет в сентябре
Скорпион
Пока коллеги будут преуспевать и быстро подниматься по карьерной лестнице, у Скорпионов могут возникнуть определенные трудности в выполнении поставленных задач. Может казаться, что буквально все рушится с рук.
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Стрелец
Эта осень будет для вас особенной. Впрочем, первый месяц может оказаться немного трудным как морально, так и физически. Соберитесь и помните, что черная полоса действительно вечно быть не может.
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Лев
Да, в этом месяце Львы также будут в центре внимания. Правда, вами не будут увлекаться, а даже наоборот. Вероятно, что будет неудача на неудаче.
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