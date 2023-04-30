3 знака зодиака утонут в ссорах этой весной: их ждут скандалы и конфликты

К концу этой весны трех знаков зодиака ждут скандалы и постоянные ссоры. Кого это касается – узнайте ниже.

К концу этой весны три знака зодиака утонут в ссорах и конфликтах, пишет 24 Канал. Астрологи сообщают, что это может ожидать Овнов, Близнецов и Козерогов.

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Овен

Упрямство Овнов может сыграть с ними злую шутку. Из-за того, что Овны не воспринимают чужое мнение, близкие могут возмутиться и устроить конфликт. Но его можно избежать в том случае, если удастся промолчать в нужный момент.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Двуличность и лицемерность Близнецов может надоесть их друзьям и близким. Если вы представитель этого знака зодиака, ждите ссор и оскорблений. Но в случае, если решитесь на извинения, можно все исправить.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Неприязнь между Козерогами и их товарищами накапливалась определенный период, а в мае она разразится большим скандалом. Астрологи советуют не провоцировать других и самим не вестись на провокации.

Гороскоп для Козерогов