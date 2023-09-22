В ближайшую неделю это может ожидать Скорпионов, Тельцов и Овнов. Вероятно, возникнут ситуации, о которых вы бы даже догадаться не могли, передает 24 Канал.

Круто Какие 2 знака зодиака скоро будут на седьмом небе от счастья

Скорпион

Приготовьтесь к тому, что придется выбирать между двумя важными вещами. Чем-то очень желанным, но что сможете получить за несколько месяцев, или не столь привлекательным, но здесь и сейчас. Дальше – все за вами.

Гороскоп для Скорпионов

Вау Только три: какие знаки зодиака сегодня могут встретить свою любовь

Телец

Судьба может пошутить над этим знаком зодиака уже в ближайшие дни. Вам может показаться, что против вас весь мир. Главное в этот момент – не падать духом и понять, а чего действительно хотите вы.

Гороскоп для Тельцов

Неужели Видят только недостатки: 2 самокритических знака зодиака, которые слишком суровы к себе

Овен

Овнов скоро ждет непростое решение, которое будет касаться прошлого и будущего. Потому что остались некоторые вещи, которые трудно отпустить этим людям не один год. Подумайте хорошо, стоит ли оно того, возможно, вы хотите уже чего-нибудь нового.

Гороскоп для Овнов