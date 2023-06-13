Овны и Львы этим летом имеют все шансы разбогатеть. Астрологи прогнозируют им финансовый успех и много удачи, пишет 24 Канал.

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Овен

У представителей этого знака зодиака начинается время финансового успеха и независимости. Они могут тратить деньги на дорогие вещи и устраивать шоппинг.

Расходы бюджета будут доставлять Овнам удовольствие, но стоит помнить, каким трудом были получены заработки.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы могут смело экспериментировать и пробовать смену места работы. Это не повлияет на их заработок и даже может его повысить.

Поиск новых источников дохода – это тоже способ получить финансовый успех в своих делах. Если же Львов подстерегают неудачи, то следует знать, что и такое в жизни случается.

Гороскоп для Львов