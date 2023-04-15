Испытания в карьере и отношениях: 3 знака зодиака, в которых начнется "черная полоса" в мае
Некоторые знаки зодиака столкнутся с рядом проблем в следующем месяце. В их жизни начнется настоящая черная полоса.
Астрологи сообщают о трех знаках зодиака, которых в мае будут ждать неудачи, боль и разочарование. Это Как правильно пережить этот месяц, читайте в советах от 24 Канала.
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Телец
В следующем месяце ждут испытания и много стрессовых событий. Этому знаку зодиака следует не опускать руки и продолжать работать над собой, чтобы быстро выйти на белую линию.
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Дева
В мае Девы столкнутся с непониманием со стороны друзей и родных. Представителей этого знака зодиака ждут длительные и трудные разговоры. Девам следует сохранять терпение и проявлять понимание, чтобы найти общий язык с близкими.
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Скорпион
Май обещает непростое время в карьерной жизни Скорпионов. Возможно, вам придется принимать непростые решения и искать компромиссы. Астрологи советуют не забывать о своих желаниях и потребностях.
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