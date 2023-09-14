Таких только 3: у каких знаков зодиака эмоции одерживают верх над умом
Некоторые знаки зодиака проявляют себя как слишком эмоциональные. Они принимают решение сердцем и часто забывают прислушиваться к здравому смыслу.
Баланс между эмоциями и разумом может помочь принимать лучшие решения и более качественно управлять своей жизнью. Но это точно не касается Близнецов, Дев и Стрельцов, пишет 24 Канал.
Интересно Преданные товарищи, которые не изменят: 4 знака зодиака, которые являются лучшими друзьями
Близнецы
Близнецы всегда в движении и готовы ощущать адреналин. Они не боятся рисковать, когда в сердце пылает огонь эмоций и страстей. О разуме Близнецы забывают, когда становятся бесшабашными.
Гороскоп для Близнецов
Дева
Девы являются очень эмоциональными и чувствительными знаками зодиака. Их легко спровоцировать и вывести в эмоции. Их разум перекрывает волна чувств, особенно когда вещи касаются семьи и близких.
Гороскоп для Дев
Стрелец
Стрельцы всегда склонны углубляться в свои чувства. Их страсти могут превышать мыслительный аспект взгляда на вещи. Они могут легко забыть об объективности в сложных моментах.
Гороскоп для Стрельцов