Не умеют обращаться с деньгами: 4 знака зодиака, которые выбрасывают деньги на ветер
Не все люди способны грамотно распределять свои деньги. Астрологи назвали худших расточителей по знаку зодиака.
Овны, Львы, Скорпионы и Водолеи обожают транжирить деньги, поэтому этот гороскоп как раз о них. Они выбрасывают деньги на ветер, не задумываясь о последствиях.
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Овен
Овны любят комфорт и чтобы вокруг них все было безупречно. Они обожают шикарные квартиры и стильные вещи, поэтому готовы тратить на них средства без остановки.
Гороскоп для Овнов
Лев
Представители этого знака зодиака – тоже еще эти траты. Но Львы не скупают мелочи, а тратят деньги на что-то роскошное и ценное. В то же время, не все то, что они покупают, им действительно нужно.
Гороскоп для Львов
Скорпион
Скорпионы соединили в себе и алчность к деньгам, и "умение" выбрасывать их на ветер. Их покупки часто необдуманны и бесполезны. Бывает, что они слепо тратят деньги на какую-нибудь вещь, из-за чего потом убиваются.
Гороскоп для Скорпионов
Водолей
Водолеи и шопинг – как одно целое. Они готовы купить любую безделушку, лишь бы она у них была. Поход по магазинам для этих знаков – часто не только способ потратить деньги, но и поднять себе настроение.
Гороскоп для Водолеев