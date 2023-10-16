Не умеют обращаться с деньгами: 4 знака зодиака, которые выбрасывают деньги на ветер

Не все люди способны грамотно распределять свои деньги. Астрологи назвали худших расточителей по знаку зодиака.

Овны, Львы, Скорпионы и Водолеи обожают транжирить деньги, поэтому этот гороскоп как раз о них. Они выбрасывают деньги на ветер, не задумываясь о последствиях.

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Овен

Овны любят комфорт и чтобы вокруг них все было безупречно. Они обожают шикарные квартиры и стильные вещи, поэтому готовы тратить на них средства без остановки.

Гороскоп для Овнов

Лев

Представители этого знака зодиака – тоже еще эти траты. Но Львы не скупают мелочи, а тратят деньги на что-то роскошное и ценное. В то же время, не все то, что они покупают, им действительно нужно.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Скорпионы соединили в себе и алчность к деньгам, и "умение" выбрасывать их на ветер. Их покупки часто необдуманны и бесполезны. Бывает, что они слепо тратят деньги на какую-нибудь вещь, из-за чего потом убиваются.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Водолеи и шопинг – как одно целое. Они готовы купить любую безделушку, лишь бы она у них была. Поход по магазинам для этих знаков – часто не только способ потратить деньги, но и поднять себе настроение.

Гороскоп для Водолеев