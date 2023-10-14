Каждое препятствие представляет возможность для личного роста и развития. Подъемы и спады являются неотъемлемой частью жизни, и важно уметь разрешать сложные ситуации, пишет 24 Канал.

Интересно Названы самые ленивые знаки зодиака: таких только 3

Близнецы

Конец осени собирается проверять вас на выносливость. Нужно быть готовым не только к взлетам, но и падениям. Возможна измена или подвох со стороны окружающего, которому вы доверяли.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Представители этого знака зодиака могут оказаться у разбитого корыта. Есть большой риск потерять вторую половинку или близкого человека. Следует задуматься о своем поведении и ценить тех, кто рядом.

Гороскоп для Весов

Козерог

Этот знак зодиака может потерять заработок и остаться без денег. Если вы будете обвинять всех вокруг, только усугубите ситуацию. Возьмите все в свои руки, а сначала – отдохните.

Гороскоп для Козерогов