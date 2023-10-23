Этой осенью 3 знака зодиака влезут в долги: есть ли среди них вы

23 октября 2023, 16:31
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Этой осенью представители трех знаков зодиака могут влезть в долги. Им снова и снова не будет везти в финансах. Но на это есть сразу несколько причин.

Телец, Лев и Скорпион, этой осенью вам стоит более ответственно относиться к деньгам. Не берите в долг, потому что это до добра не доведет, пишет 24 Канал.

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Скорпион

Этой осенью Скорпионам следует сконцентрироваться на финансовой сфере. Хватит необдуманно тратить больше, чем можете себе позволить. Есть риск попасть в долговую яму.

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Телец

Представителям этого знака зодиака следует быть осторожным в финансовых вопросах этой осенью. Несмотря на огромное желание жить в роскоши, не стоит брать взаймы. Тельцу следует сосредоточиться на контроле за своими расходами.

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Лев

Рожденные под этим знаком зодиака склонны к роскошному образу жизни и постоянно нуждаются в признании своего статуса. Львы нередко тратят больше, чем могут себе позволить. Уже этой осенью, вероятно, задолжают кругленькую сумму. Львы, чтобы избежать финсовых проблем, правильно управляйте собственными средствами.

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Автор: Квітослава Туз