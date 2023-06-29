Живут на широкую ногу: 2 знака зодиака, которые скоро сделают дорогие покупки

Два знака зодиака получат возможность совершить дорогую покупку в ближайшее время. Они смогут позволить себе то, что долго хотели.

В ближайшее время Стрельцы и Водолеи ощутят свой статус и финансовую стабильность, пишет 24 Канал. Они могут позволить себе дорогие покупки.

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Стрелец

Стрельцы много работали весь месяц, поэтому могут рассчитывать на дополнительный доход или премию. Так они смогут позволить себе дорогостоящую покупку, которую давно планировали.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

У Водолеев вырастет доход, поэтому они решат, что готовы к большим затратам. Но астрологи советуют хорошо взвесить все за и против – есть шанс, что покупка не принесет вам того, чего вы ожидали.

Гороскоп для Водолеев