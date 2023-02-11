Представители этих знаков зодиака тяжело справляются с проблемами и их последствиями – они являются наименее стрессоустойчивыми и уверенными знаками зодиака, пишет 24 Канал.

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Рак

Мягкосердных Раков очень беспокоит состояние их отношений с людьми – не обижается ли на них кто-нибудь из знакомых, все ли хорошо в семье или с любимым человеком. Постоянные нервы изнуряют Раков и не дают им насладиться жизнью вместе с друзьями.

Представители этого знака зодиака привыкли заниматься дорогими людьми, поэтому когда у них возникают проблемы, Раки переживают больше других. Постоянный стресс мешает Ракам сконцентрироваться на отношениях, а тревога зачастую не позволяет спокойно жить.

Гороскоп для Раков

Дева

Родившиеся под знаком Дев могут получать много стресса из-за работы. Неудачное место работы может поколебать уверенность Дев в себе, а недовольство зарплатой или родом деятельности может серьезно подкосить ментальное состояние Дев.

Представители этого знака зодиака не умеют овладевать своими эмоциями и часто могут впадать в депрессивное состояние из-за малейших неудач – это мешает им развиваться и двигаться дальше.

Гороскоп для Дев

Водолей

Представители этого знака зодиака привыкли беспокоиться за свое будущее – достаточно ли они реализуют себя, станут ли известны и найдут ли любовь своей жизни. Даже малейшие сомнения в себе могут перерасти в серьезные комплексы, мешающие Водолею жить.

Водолей часто не могут сепарироваться от своих мыслей и пытаются продумать все удачные и неудачные ситуации вперед. Поэтому этот знак зодиака часто называют очень отстраненным и бесчеловечным – они привыкли генерировать и проживать все в своей голове.

Гороскоп для Водолеев