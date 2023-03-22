Пылкие и эмоциональные: 3 знака зодиака, которые могут изменить в апреле

Не все знаки зодиака верны своим партнерам. Астрологи назвали тех, кто может не сдержать чувств и предать вторую половинку.

Партнерам этих знаков зодиака следует быть осторожными и внимательными. Есть возможность, что Близнецы, Скорпионы и Водолеи могут предать вас в апреле, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Близнецы часто лукавы и лицемерны, а еще обожают флирт, поэтому нужно остерегаться, если это ваш партнер. Иногда, находясь в отношениях, представители этого знака зодиака одинаково имеют запасной вариант и держат его около себя. Эта игра может стать опасной для ваших отношений, поэтому будьте готовы к измене. К сожалению, здесь от вас ничего не зависит.



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Скорпион

Представители Скорпионов очень требовательны в отношениях. Если во взаимоотношениях между вами произошло разлад, или вы замечаете, что не можете удовлетворить все потребности партнера – ожидайте, что он или она найдет себе лучшего. Но расставание со Скорпионом обычно идет только на пользу их половинкам.



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Водолей

Водолеи очень любят личное пространство и даже держат дистанцию с партнером. Поэтому когда вы покушаетесь на его свободу или начнете ограничивать Водолея в общении с противоположным полом – ждите мести в виде измены. Впрочем, этот знак зодиака довольно трудно вывести на чистую воду, потому что они умеют находить оправдание.



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