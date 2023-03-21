Близнецы постоянно находятся в движении и имеют широкий спектр интересов. Людям, родившимся в период между 21 мая и 21 июня, будет интересно узнать, кто может стать для них родным человеком.

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3 знака Зодиака, которые наиболее подходят Близнецам

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы очень похожи на Близнецов в своей потребности в общении и социальных связях. Если вы Близнец, то, вероятно, вы будете ценить их разумный и размеренный разговор, а также их способность к компромиссу. Весы всегда стремятся к гармонии, и они могут стать идеальным партнером для Близнецов в отношениях или друзьями, дополняющими их социальные потребности.





Весы могут стать хорошим другом или парой для Близнецов

Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеи являются инноваторами, постоянно стремящимися к новым идеям и изменениям. Близнецы также имеют тенденцию к экспериментированию и нововведению, поэтому Водолей может стать для них идеальным партнером или другом. Они также любят говорить о своих идеях и видениях будущего, что может создать интересные темы для разговоров с Близнецами.

Водолеи могут стать хорошим другом или парой для Близнецов

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы характеризуются своей ловкостью и энергией. Они всегда готовы к приключениям и новым вызовам. Стрелец может быть прекрасным партнером для Близнецов, поскольку они могут дополнять друг друга в разных сферах жизни. Близнецы могут давать Стрельцу разные идеи и помогать во всем.

Стрельцы могут стать хорошим другом или парой для Близнецов