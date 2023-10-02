Эти знаки зодиака поставят карьеру на первое место в октябре

Убить одним выстрелом двух зайцев выходит далеко не всегда и не всем. Преимущественно приходится выбирать, что в приоритете. К примеру: карьера или личные отношения.

Конечно, этот выбор сложный, потому что в жизни хочется успевать сочетать разные сферы. К сожалению в октябре, с этим будут проблемы у Близнецов, Скорпионов, Дев и Весов.

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Близнецы

Для Близнецов любовь достаточно важная часть жизни. Поэтому когда её нет или в этом плане появляются проблемы, это ухудшает состояние Близнецов. Приходится искать другие цели в жизни и переключать фокус внимания на работу, чтобы не сойти с ума.

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Скорпион

Люди, под этим знаком вообще считают карьеру едва ли не самой важной сферой, поэтому уделяют ей много времени. Неудивительно, что в жизни между карьерой и любовью выбирают первое. Жажда высот в работе и безумная работоспособность побеждает все остальное.

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Дева

Меланхолические Девы привыкли выбирать отношения. Но в октябре что-то пойдет не так, потому что этот знак решит кардинально изменить жизнь. Новая работа, новые возможности все же будут иметь больший вес.

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Весы

В этом месяце у Весов просто не останется выбора. Возлюбленный человек может так плохо поступить, что Весы захотят сжечь все мосты и завершить отношения с человеком. Так что решение будет очевидным и представители этого знака зодиака погрузятся с головой в работу.

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