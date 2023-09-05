Как появилось имя Марина в Украине: интересные подробности происхождения

Имя Марина часто можно услышать на территории современных украинских земель. Хотите узнать, было ли так всегда и как давно это имя существует в нашей стране.

Имя Марина достаточно употребительно в Украине, поэтому вы хотя бы раз, но точно его слышали. Она имеет интересную и древнюю историю, которую интересно узнать. Откуда происходит имя Марина, что значит и когда Дни ангела – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Марина – красивое женское имя, которое сформировалось от латинского слова "marinus". На украинский язык оно переводится как "морской". Есть версия, что оно произошло от римской богини Венеры. То есть Venus Marina трактуют как Венера Морская. Также в древности в Риме было мужское имя Марин.

Известно, что на Украину имя попало после принятия христианства. В Киевской Руси в 988 году восточные славяне начали добывать имена от священника при крещении. Их давали, согласно именам святых.

Когда Дни ангела

По православному календарю Марина отмечает свои именины дважды в год:

13 марта;

30 июля.

Известной святой с этим именем является Марина Антиохийская, жизнь которой пришлась на 3 век. Она родилась в семье язычников, уже в 15 лет пытавшихся выдать ее замуж. Но она отказалась. Также Марину постоянно подвергали пыткам за то, что она отказывалась верить в языческих богов.



Марина Антиохийская / Фото Church.ua

Она оставалась жива даже после варки в кипятке и сожжения заживо. Впрочем, женщину осудили к смертной казни, отрубив голову.

Характер женщин с таким именем

Женщины с именем Марина – яркие и темпераментные. Им свойственны резкие перепады эмоций, могут воспламеняться как спичка. Часто зависят от своего настроения, вдохновения. Никогда не будут делать что-то по принуждению, потому что так надо.

В то же время Марины всегда очень хорошие друзья, которые никогда не бросят в беде и всегда помогут. Они часто достаточно эмпатичны и отзывчивы, на них можно положиться.

Если Марина поставила себе определенную цель – обязательно со временем добьется ее. Ищет разные пути получения желаемого. Часто становится успешной в творческих областях, где нужно проявлять фантазию и креатив. Сильные черты Марины – самостоятельность, решительность, уверенность в себе.