Откуда появилось имя Елена в Украине: удивительный факт

Елена – широко известное и очень употребительное имя на территории Украины. Также у него есть ряд сокращенных форм и интересное происхождение.

Самыми популярными носителями этого имени являются первая леди Елена Зеленская, актрисы Елена Кравец, Елена Светлицкая, танцовщица Елена Шоптенко, блоггер Елена Мандзюк и ведущая Елена Морозова. А что значит это имя и когда Дни ангела Елены – расскажет 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Имя Елена сформировалось от греческого бога солнца Гелиоса. С греческого языка трактуется как "солнечный свет" или "солнечный луч". Также в Греции было такое женское имя, как Селена, так же причастно Гелиосу.

В древности Еленами называли девушек из дворянских семей. В украинском языке оно появилось через церковнославянское посредничество (Елена) из среднегреческого языка (Елени).

Когда Дни ангела

Елена отмечает свой День ангела 28 января, 19 марта, 3 июня, 8 июня, 10 июня, 24 июля, 10 августа, 17 сентября, 12 ноября.

Это имя имеет следующие уменьшительно-ласкательные формы: Елена, Ленок, Ленуша, Линуся, Леночка, Лена, Леля, Эля, Эла, Елюся, Леночка, Ленчик, Леночка.