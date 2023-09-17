Очень злопамятны: 3 знака зодиака, которые не прощают обид

Некоторые люди вообще не прощают обид. Даже если заверили, что все хорошо, знайте, что о плохом они не забудут.

Астрологи уверены, что на это оказывают сильное влияние знаки зодиака. Так, не прощают обид Рак, Козерог и Скорпион, передает 24 Канал.

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Рак

Этот водный знак очень чувствительный. Рак сильно чувствует боль, так что тяжело справляется с ней. Поэтому как только кто-то подведет или сделает что-то плохое, рожденные под этим созвездием будут постоянно об этом думать. Им очень трудно простить обиды.

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Козерог

Представители этого знака зодиака предпочитают жизнь без суеты, беспорядка и стресса. Так что "выбросят" вас, если обманете или серьезно обидите. Нередко они даже не прислушиваются к вашей точке зрения и не будут колебаться, чтобы разорвать отношения.

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Скорпион

Люди с этим знаком зодиака не способны забыть обиды. Более того, могут сделать все, чтобы заставить вас страдать.

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