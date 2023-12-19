4 совета, которые помогут живой елке прослужить дольше

Некоторые люди любят, чтобы в период новогодних и рождественских праздников в доме стояла живая елка. Однако за ней необходимо тщательно ухаживать. Иначе дерево быстро пропадет.

Эксперты говорят, что если елку хорошо поливать, она может простоять около 4-5 недель. Далее находите советы, которые помогут новогоднему дереву прослужить подольше.

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Совет №1

Выберите на рынке здоровую елку. Обычно она имеет меньше коричневых веток. Для того чтобы проверить, хорошее ли новогоднее дерево, проведите рукой по ветке и аккуратно ее потяните. Если оторвалось немного листочков, то елка здорова.

Совет №2

Поливайте дерево достаточным количеством воды, тогда оно будет свежим дольше. Сразу, когда принесете елку домой, поставьте ее в воду. Можете добавить немного сахара и уксуса. Это поможет поддерживать питание дерева, а также – избавиться от бактерий.

Совет №3

Обрежьте ствол. В течение часа вокруг него образуется сок, считающийся естественным защитным механизмом. Также он не дает дереву поглотить воду, необходимую для жизни.

Совет №4

Елка не любит теплое помещение. Если в комнате станет слишком жарко, дерево сбросит хвою, чтобы продержать влагу. Не ставьте живую елку у источников тепла и у окон, куда попадает большое количество солнечных лучей. Иначе она быстро высохнет. Также следите за тем, чтобы напряжение от гирлянд не было слишком сильным.

Для того чтобы избежать лишних проблем, можете приобрести домой искусственную елку. Ведь она не осыпается, а при хорошем уходе будет служить годами.