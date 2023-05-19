Не только Виктория: 6 женских и мужских имен, означающих победу

Хочется выбрать для своего ребенка такое имя, которое принесет ему радость, счастье, успех, изобилие и, в том числе, победу. Мы собрали для вас список имен, означающих победу.

Каждое имя имеет свои особенности и влияние на жизнь человека. Родители хотят, чтобы имя было красивым, благозвучным и приносило успех. 24 Канал собрал список имен, означающих победу.

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Имена, означающие победу

Имя Виктория происходит от латинского слова Victoria, означающего "победа". Виктория была римской богиней победы. Имя в переводе значит "победительница". Это женское имя широко распространено в Украине и других странах мира. В частности, в рейтинге имен в Украине Виктория занимает 5-7 строчку среди других имен.

Ника – это имя, вероятно греческого происхождения. В греческой мифологии Ника является богиней победы. Она часто изображается как божество, носящее лавровую ветвь или венок победителя. Поэтому Ника может толковаться как "победа" или "тот, кто принесет победу".

Имя Евникия имеет греческое происхождение. Оно происходит от слова Eunike, состоящего из 2 частей: "eu", что означает "хорошо" или "счастливо", и "nike", переводимое как "победа". Таким образом, имя "Евникия" можно перевести как "хорошо победоносная" или "счастливая победительница". Такое имя было достаточно популярно в Древней Греции.

Вероника – женское имя, происходящее от имени Ференика, имени жены правителя Египта из династии Птолемеев. Это имя состоит из 2 корней слов: первый означает "приносить", а второй – "победа". Таким образом, значение имени Вероника – "приносящая победу".

Никита – мужское имя греческого происхождения. В переводе означает "победа" или "победитель". Имя Никита канонично как в православной, так и в католической традиции. Однако в протестантских странах оно употребляется очень редко.

Имя Адриан имеет латинское происхождение и происходит от слова Adrianus, что означает "из Адрии" или "из Адрии Морского". Адрия – название города в Италии, расположенного на побережье Адриатического моря. Также оно толкуется как "несущий победу". Это касается и женской формы этого имени. Адриана. Имя "Адриан" стало популярным в Средневековье и Ренессансе и имеет исторические связи с императором Римской империи Публием Элием Траяни Адрианом.