10 августа, 11:39
Приносят счастье и успех: 10 редких женских имен на букву "И"
Если вы ищете нежное, но в то же время необычное имя для девочки, то обратите внимание на варианты, начинающиеся с буквы "И". Они звучат довольно изысканно и несут в себе глубокий смысл.
24 Канал подготовил подборку самых интересных украинских и зарубежных имен на букву "И" с их значениями. Этот материал пригодится будущим родителям, которые в ближайшее время ожидают появления дочери.
Женские имена, начинающиеся на букву "И"
- Ирина – древнегреческое имя, означающее "мир" и "покой".
- Иванна – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог милостивый".
- Инна – имя латинского происхождения, которое переводится как "бурная".
- Илария – изысканное имя латинского происхождения, означающее "веселая" или "радостная".
- Инеса – по одной из версий, это испанская форма имени Агнесса, которое переводится как "чистая".
- Изабелла – имя еврейского происхождения, что означает "та, кто почитает Бога".
- Изольда – древнее кельтское имя, означающее "красавица".
- Ингрид – скандинавское имя, что означает "прекрасная" или "любимая".
- Илона – венгерская форма имени Елена, что переводится как "свет" или "солнечная".
- Ирма – древнегерманское имя, означающее "величественная" и "сильная".
Если же вы ищете еще более эксклюзивный и редкий вариант, то стоит обратить внимание на следующую букву алфавита. Имена на "Й" встречаются гораздо реже, но тоже обладают уникальным звучанием.