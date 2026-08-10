Lifestyle 24 Традиции Приносят счастье и успех: 10 редких женских имен на букву "И"
10 августа, 11:39
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Приносят счастье и успех: 10 редких женских имен на букву "И"

Влада Пономарева

Если вы ищете нежное, но в то же время необычное имя для девочки, то обратите внимание на варианты, начинающиеся с буквы "И". Они звучат довольно изысканно и несут в себе глубокий смысл.

24 Канал подготовил подборку самых интересных украинских и зарубежных имен на букву "И" с их значениями. Этот материал пригодится будущим родителям, которые в ближайшее время ожидают появления дочери.

Женские имена, начинающиеся на букву "И"

  • Ирина – древнегреческое имя, означающее "мир" и "покой".
  • Иванна – имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог милостивый".
  • Инна – имя латинского происхождения, которое переводится как "бурная".
  • Илария – изысканное имя латинского происхождения, означающее "веселая" или "радостная".
  • Инеса – по одной из версий, это испанская форма имени Агнесса, которое переводится как "чистая".
  • Изабелла – имя еврейского происхождения, что означает "та, кто почитает Бога".
  • Изольда – древнее кельтское имя, означающее "красавица".
  • Ингрид – скандинавское имя, что означает "прекрасная" или "любимая".
  • Илона – венгерская форма имени Елена, что переводится как "свет" или "солнечная".
  • Ирма – древнегерманское имя, означающее "величественная" и "сильная".

Как красиво назвать девочку – список редких имен / Фото Magnific

Если же вы ищете еще более эксклюзивный и редкий вариант, то стоит обратить внимание на следующую букву алфавита. Имена на "Й" встречаются гораздо реже, но тоже обладают уникальным звучанием.

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