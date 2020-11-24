Жена украинского мультиартиста Монатика в который раз взбудоражила воображение поклонников соблазнительными снимками. Она предстала перед камерой в сексуальном наряде.

Ирина Монатик похвасталась роскошной фигурой. Она позировала на фотосессии в обтягивающем наряде, которое подчеркнуло ее формы. Пикантный снимок звездная жена опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Любимая Монатика обнародовала провокационный кадр в черно-белых цветах. Это придало фотографии еще большей сексуальности и обольстительности.

Женщина предстала перед камерой в черной майке с сексуальным декольте. Также был виден ее бюстгальтер с кружевом. Одежда сделала акцент на пышной груди Ирины, поэтому такая фотография изрядно завела сеть.

Волосы знаменитость уложила в локоны и забрала набок. На лице она сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах и блеском на губах. Завершила эротический look массивным украшением на шее.

Сидишь молча в этот тихий золотой вечер, и так легко погружаешься в мечты,

– написала в заметке Ирина.



Жена Монатика / Instagram / @irinamonatik