Женатая немецкая модель Николь Потуральски около года крутила роман с голливудским красавцем Брэдом Питтом. После разрыва она привлекла внимание не только прессы, но и модных глянцев. Девушка стала лицом нового номера чешского Harper's Bazaar и позировала в пикантной съемке.

Только в августе этого года папарацци рассекретили отношения 56-летнего актера Брэда Питта с вдвое младшей моделью Николь Потуральски. После громкого разоблачения роман быстро завершился, однако сделал экс-любимую звезды узнаваемой и популярной в фэшн-индустрии. На личной странице в инстаграм она похвасталась новой модельной работой – фото для декабрьского номера чешского Harper's Bazaar.

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Для съемки Николь Потуральски выбрала наряды из осенне-зимних коллекций премиальных брендов Dior, Prada и Fendi. Локацией для фотосессии стал центр Праги и 5-звездочный отель Corinthia Hotel. Модель примерила дерзкое боди с кружевными колготами, латексные штаны, кожаные юбки и пальто, сдержанные костюмы, изысканные платья и эпатажные шубы. Однако самым обсуждаемым стал образ в пальто на голое тело.

Николь Потуральски для чешского Harper's Bazaar

Экс-любимая Брэда Питта позировала с обнаженной грудью

На черно-белом фото Николь Потуральски позировала на фоне Corinthia Hotel. На ней было длинное кожаное пальто и классические брюки. Под этот наряд она не стала одевать ни рубашку, ни топ, ни бюстгальтер. Повернувшись спиной к камере, девушка сбросила пальто с плеч и топлес наслаждалась фантастическим видом. Обнаженную грудь она все же засветила в кадре.

Несмотря на пикантное одеяние модель собрала длинные волосы в сдержанную прическу, оставив пряди впереди, и сделала легкий макияж. Она выглядела необычайно сексуально и взбудоражила сеть.



Николь Потуральски с обнаженной грудью посреди Праги / Фото Harper's Bazaar



Николь Потуральски с обнаженной грудью посреди Праги / Фото Harper's Bazaar