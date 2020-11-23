Жена популярного украинского певца Dzidzio поделилась яркими фотографиями с празднования его дня рождения. Исполнительница Slavia (настоящее имя – Ярослава Хома) показала, как артист отметил особый праздник.

Звездная жена опубликовала несколько кадров на личной странице в инстаграме. Она показала, как проходило празднование в условиях карантина.

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День рождения Dzidzio

Артист принимал поздравления 20 ноября. Поскольку в Украине продолжается эпидемия коронавируса, он решил отпраздновать день рождения в кругу родных людей.

На фотографиях, которые распространила возлюбленная исполнителя, он позирует в лавровом венке. Это Ярослава подготовила для мужа особый презент. В заметке она отметила, что Dzidzio является победителем по жизни и именно поэтому она приготовила ему символический подарок.

Лавровый венок – символ славы, победы, мира. Пусть он вдохновляет на новые победы, как в жизни, так и над собой,

– написала Slavia.

Также красавица не утратила возможности сделать несколько кадров с любимым. Она редко делится с подписчиками семейными снимками, однако в особый день решила сделать исключение.

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