Украинская телеведущая и модель Александра Кучеренко поделилась с поклонниками новым фото. Снимок она сделала на стадионе во время записи интервью для рубрики канала ICTV "33 за 3". Девушка очаровала стильным аутфитом.

Александра Кучеренко опубликовала фотографию на личной странице в Инстаграме. Для многих подписчиц она является примером настоящей модницы, поэтому фото, где девушка демонстрирует свой look of the day, всегда актуальны.

Избранница телеведущего Дмитрия Комарова сделала эффектный кадр в Киеве на НСК "Олимпийском". Она предстала перед камерой в классическом наряде.

Стильный look Александры Кучеренко

Для съемки Александра выбрала широкие брюки желтого цвета со стрелками, коричневую кофту и бежевый удлиненный пиджак. Поверх этого наряда Кучеренко накинула осеннее пальто в клетку от бренда украинского дизайнера Кати Сильченко The Coat. Такой аутфит телеведущая объединила с обувью в тон пиджака на каблуках.

Волосы знаменитость уложила ровно. На лице звездная жена сделала легкий макияж: глаза она выделила с помощью теней, а губы накрасила персиковой помадой.



Стильній look Александрі Кучеренко / Instagram / @aakucherenko