В желтой кофте и лосинах: повседневный осенний look Насти Каменских – фото
Украинская певица Настя Каменских в очередной раз решила показать поклонницам вариант стильного повседневного образа, который подойдет для прохладной погоды.
NK активно диктует тренды украинским модницам. Она показывает не только красивые наряды для светских выходов, но и демонстрирует свой look of the day. Новую фотографию звезда опубликовала на личной странице в инстаграме.
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Осенний образ Насти Каменских
Народная любимица сделала селфи в офисе. Она показала красивый и яркий аутфит, представ перед камерой в кофте желтого цвета с горловиной и кожаных лосинах. Наряд, довольно обтягивающий и красиво подчеркнувший стройную фигуру знаменитости, сделал акцент на ее соблазнительных формах.
Среди аксессуаров Каменских дополнила осенний look черными часами. Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лице сделала выразительный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах и с нюдовой помадой на губах.
Осенний look Насти Каменских / Instagram / @kamenskux
В посте NK попросила у фолловеров совета. Она отметила, что хочет снять для них новый влог, однако никак не может определиться с темой. Поэтому звезда попросила в комментариях поделиться темами, которые им были бы интересно увидеть в видео. Среди самых популярных тем, о которых пишут подписчики, есть такие:
- жизнь с Потапом;
- как проходит день Насти Каменских;
- бьюти-влог об укладке волос и уходе за ними;
- здоровье, спорт и питание.
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