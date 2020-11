Украинская певица Настя Каменских в очередной раз решила показать поклонницам вариант стильного повседневного образа, который подойдет для прохладной погоды.

NK активно диктует тренды украинским модницам. Она показывает не только красивые наряды для светских выходов, но и демонстрирует свой look of the day. Новую фотографию звезда опубликовала на личной странице в инстаграме.

Смотрите также В спортивном костюме: Настя Каменских показала яркий осенний образ – фото

Осенний образ Насти Каменских

Народная любимица сделала селфи в офисе. Она показала красивый и яркий аутфит, представ перед камерой в кофте желтого цвета с горловиной и кожаных лосинах. Наряд, довольно обтягивающий и красиво подчеркнувший стройную фигуру знаменитости, сделал акцент на ее соблазнительных формах.

Среди аксессуаров Каменских дополнила осенний look черными часами. Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лице сделала выразительный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах и с нюдовой помадой на губах.



Осенний look Насти Каменских / Instagram / @kamenskux

В посте NK попросила у фолловеров совета. Она отметила, что хочет снять для них новый влог, однако никак не может определиться с темой. Поэтому звезда попросила в комментариях поделиться темами, которые им были бы интересно увидеть в видео. Среди самых популярных тем, о которых пишут подписчики, есть такие: