Не пренебрегайте этими правилами: что делать, когда у орхидеи желтеют листья

Эксперты говорят, что когда у орхидеи желтеют листья, то происходит старение. Это вполне нормальный естественный процесс. Особенно не стоит паниковать, если желтеют только нижние листья. Когда они высохнут, то сами отпадут.

Однако бывает, что орхидея может заболеть. В таком случае уже нужно что-то делать. На самом деле причин, почему у растения желтеют листья много.

Тоже полезно Эти 3 удобрения обеспечат орхидеи пышное цветение: их легко приготовить дома

Неправильный режим полива

Тщательный полив – невероятно важен для орхидеи. Поэтому не следует пренебрегать его правилами. Если поливать растение из лейки, то кора достаточно не увлажнится. В таком случае орхидея не получает достаточное количество питательных веществ, поэтому листья и начинают желтеть. Горшок следует погрузить в воду на 10-15 минут.

Также в орхидее часто желтеют листья из-за чрезмерного полива. Земля начинает гнить, поэтому появляется много бактерий. Всегда проверяйте, влажная ли почва, прежде чем добавить в нее воду.

Уход за орхидеей / Фото Pixabay

Прямые солнечные лучи

Если поставить орхидею на подоконник, который выходит на солнечную сторону, то листья могут получить ожоги, а впоследствии – пожелтеть. Лучше всего переставить растение в другое место, где больше тени. Не стоит обрезать листик, на который попало большое количество солнечных лучей. Впоследствии орхидея сама его подпитает.

Ошибки в добавлении удобрений

Кстати, подкармливать орхидею тоже нужно правильно. Обратите внимание, что не все удобрения подходят этому растению. Поэтому тщательно выбирайте их в магазине.

Если орхидею перекормить, то она простоит год или два. Затем у цветка начнут желтеть листья. Больше внимания удобрениям следует уделять, когда орхидея привыкнет к новому месту.