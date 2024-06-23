Пусть в домах воцарятся мир и покой: яркие картинки-поздравления с Зелеными праздниками

В это воскресенье, 23 июня, верующие празднуют Троицу, то есть начинаются Зеленые праздники. В этом году они завершатся 29 июня, когда будет Издание Пятидесятницы, то есть уже в следующую субботу,

Зеленые праздники появились еще во времена, когда не было христианства. Издавна, по традиции, люди украшают свои дома ветвями и зеленью, например аиром, чабрецом, любистком и полынью. Некоторые озеленяют и иконы, которые есть дома, в частности берут ветви березы или мяту, передает LifeStyle 24.

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В праздник семьи собираются за большим столом, а накануне хозяйки готовят много блюд. Ранее, кстати, также было принято свататься, ведь говорили, что тогда влюбленные будут жить в мире, любви и согласии. Молодежь когда-то, кроме того, устраивала гуляния, на которых ребята развлекались.

Наша редакция искренне поздравляет своих читателей с Зелеными праздниками. Пусть покой царит в домах даже в такие сложные времена. Мы подготовили для вас подборку замечательных поздравлений в картинках, поэтому сохраняйте для близких!

Зеленые праздники 2024: поздравления в картинках

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото vitai.com.ua

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото vitai.com.ua

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото art-shop.com.ua

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото art-shop.com.ua

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото "Люкс ФМ"

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото "Топ картинки"

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото vitai.com.ua

Поздравления с Зелеными праздниками / Фото vitai.com.ua

Надеемся, что вам понравилась наша подборка картинок-поздравлений. Проведите сегодняшний день в кругу самых близких людей!