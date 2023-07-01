Как быстро заснуть в жаркую летнюю ночь: 8 вещей, влияющих на ваш сон

Когда летом температура поднимается до рекордных показателей, уснуть бывает нереально. Мы знаем, что с этим поделать.

Когда человек не высыпается – он становится раздраженным, усталым и бессильным. Особенно это может быть в жаркие ночи. 24 Канал позаботился о том, чтобы у вас не возникало таких ситуаций.

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Как уснуть, когда очень жарко

Если вы хотите быстро заснуть – заберите как можно дальше любую технику. Перед сном не проводите время с мобильным телефоном, ноутбуком или телевизором. Потому что свет, который они излучают, ухудшает выделение мелатонина – важного гормона, выделяемого когда человек засыпает. Кстати, лучшее действие вещества в 23 часа, поэтому ложитесь спать быстро.



Техника / Фото The Ukrainians

Когда покидаете дом, то закрывайте окна , а также роллеты или жалюзи. Так комната не будет нагреваться весь день, и вечером вас будет ждать прохладная комната.

, а также роллеты или жалюзи. Так комната не будет нагреваться весь день, и вечером вас будет ждать прохладная комната. Если есть такая возможность – то ложитесь спать наедине. Ибо любой человек рядом выделяет дополнительное тепло, от которого становится еще жарче.

Идите в душ перед тем, как ложиться спать. Таким образом, температура тела немного снизится и вам будет гораздо проще уснуть.



Душ / Фото Ukrhealth.net

Увлажняйте воздух в доме. Пользуйтесь опрыскивателем, чтобы было свежее.

Выбирайте постель из натуральных тканей. Они быстрее поглощают влагу и пропускают воздух. Хорошие материалы в таком случае – шелк, хлопок, лен.



Шелковая постель / Фото Магазин Podushka

Если у вас есть дома вентилятор – это лучшее решение для такой проблемы. Можете выставить даже на таймер, чтобы он сам включился через некоторое время. Возможно, быть немного громко, но точно тепла избавитесь.



Вентилятор / Фото Rent Pro

Не стоит перед сном заниматься интенсивными физическими нагрузками или тяжелой работой. В это время организм должен готовиться ко сну. Лучше прогуляйтесь, если у вас есть такая возможность.