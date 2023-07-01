Как быстро заснуть в жаркую летнюю ночь: 8 вещей, влияющих на ваш сон
Когда летом температура поднимается до рекордных показателей, уснуть бывает нереально. Мы знаем, что с этим поделать.
Когда человек не высыпается – он становится раздраженным, усталым и бессильным. Особенно это может быть в жаркие ночи. 24 Канал позаботился о том, чтобы у вас не возникало таких ситуаций.
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Как уснуть, когда очень жарко
Если вы хотите быстро заснуть – заберите как можно дальше любую технику. Перед сном не проводите время с мобильным телефоном, ноутбуком или телевизором. Потому что свет, который они излучают, ухудшает выделение мелатонина – важного гормона, выделяемого когда человек засыпает. Кстати, лучшее действие вещества в 23 часа, поэтому ложитесь спать быстро.
- Когда покидаете дом, то закрывайте окна, а также роллеты или жалюзи. Так комната не будет нагреваться весь день, и вечером вас будет ждать прохладная комната.
- Если есть такая возможность – то ложитесь спать наедине. Ибо любой человек рядом выделяет дополнительное тепло, от которого становится еще жарче.
Идите в душ перед тем, как ложиться спать. Таким образом, температура тела немного снизится и вам будет гораздо проще уснуть.
Увлажняйте воздух в доме. Пользуйтесь опрыскивателем, чтобы было свежее.
Выбирайте постель из натуральных тканей. Они быстрее поглощают влагу и пропускают воздух. Хорошие материалы в таком случае – шелк, хлопок, лен.
Шелковая постель / Фото Магазин Podushka
Если у вас есть дома вентилятор – это лучшее решение для такой проблемы. Можете выставить даже на таймер, чтобы он сам включился через некоторое время. Возможно, быть немного громко, но точно тепла избавитесь.
Не стоит перед сном заниматься интенсивными физическими нагрузками или тяжелой работой. В это время организм должен готовиться ко сну. Лучше прогуляйтесь, если у вас есть такая возможность.