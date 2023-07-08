7 элементарных способов, как защититься от солнечного удара

8 июля 2023, 14:07
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Летом всем нам приходится находиться под прямыми солнечными лучами. Есть риск получить тепловой удар.

Солнечный удар представляет собой серьезное состояние, возникающее в результате чрезмерного воздействия солнца на организм человека. Это происходит при длительном пребывании в жарких условиях без должной защиты. Игнорировать такое состояние не стоит, а что делать – подскажет 24 Канал.

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Как уберечь себя от солнечного удара

Чтобы защитить себя от солнечного удара, вот несколько рекомендаций:

  • Носите защитный головной убор. Используйте широкие шляпы, кепки, панамки, чтобы уберечь голову и лицо от прямых солнечных лучей.


Девушка в шляпе / Фото Canva

  • Солнцезащитный крем – обязательное средство при выходе на солнце. Наносите на кожу крем с высоким уровнем SPF – фактором защиты от вредных лучей. Помните, что периодически нужно обновлять крем, особенно после плавания.


Солнцезащитный крем / Фото Brennerclinic.com

  • Берите свободная одежда. Носите легкие вещи из натуральных тканей, например из льна. Наденьте сандалии или босоножки.


Свободная одежда / Фото Inshopler

  • Избегайте жарких часов. Старайтесь не находиться на солнце с 11:00 до 16:00. Проводите время на свежем воздухе ранним утром или поздно вечером.

  • Одевайте солнцезащитные очки. Да, вы не будете каждый раз жмуриться и убережете глаза от солнечного излучения.


Солнцезащитные очки / Фото "Око"

  • Достаточно пейте, чтобы избежать обезвоживания. Особенно актуально в жаркие дни или во время физической активности.


Вода / Фото Depositphotos.

  • Ищите тень. Выбирайте прохладные места под деревьями или навесами. Старайтесь посещать места, где работает вентилятор или кондиционер.

Автор: Вікторія Козар