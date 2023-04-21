Как защитить клубнику от вредителей: 4 эффективных метода, о которых вы не знали

Клубника – вкусная ягода, которую любят употреблять в пищу многие люди. Но ей необходим тщательный уход и внимание. В особой защите клубника требует от вредителей. Как спасти клубнику от насекомых – смотрите дальше.

Если своевременно не узнать, как ухаживать за клубникой, можно забыть об урожае навсегда. Поэтому важно знать, как бороться с разными насекомыми и вредителями. Как это правильно делать и что нужно помнить – расскажет 24 Канал.

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Как защитить клубнику от вредителей

Самым эффективным способом справиться с вредителями будет горчичный порошок. Он сможет оградить клубнику от вредителей, а также улучшить урожайность. Это связано с тем, что вредителей будет отпугивать сам вкус растения. Этот метод – прост и потому, что не нужно делать определенные особые растворы для удобрения. Будет достаточно просто посыпать место посадки горчицей. Это нужно делать 1-2 раза в течение сезона, когда она цветет и образует плоды.

Горчичный порошок должен едва покрывать листья, толстым слоем посыпать ее не нужно. После осадков следует повторить такой процесс, потому что часть средства смывает вода. Этот способ увеличит урожай клубники вдвое.



Горчичный порошок / Фото из свободного доступа

Хорошим средством, чтобы побороть вредителей является негашеная известь и медный купорос. Его нужно использовать в течение 7-8 дней с промежутком в 2 дня. Ими нужно посыпать землю между рядами. Такой простой, но эффективный метод поможет вам защитить почву от всяческих насекомых.

Еще одним помощником в борьбе с вредителями станет борная кислота. Для этого нужно 5 г этого средства растворить в 10 литрах воды. Затем опрыскиваем им клубнику. Смесь не только хорошо борется с насекомыми, но и подпитывает клубнику.

Что делать, если вредители уже завелись

В таком случае нужно оперативно спасать клубнику, чтобы был урожай.