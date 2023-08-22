Сорняки ищезнут навсегда: как защитить грядки от пырея и березки полевой

Каждый огородник или садовник раздражается появлением на участке сорняков. Некоторые из них бывают полезными и съедобными, но некоторые – наносят только вред. Особенно это касается пырея и березки полевой.

Пырей и березка полевая – это сорняки, которые портят вид на участке и мешают развитию других растений. Например, вьюнок, оплетает растения и делает им лишнюю тень. К тому же сорняки тянут дополнительные питательные вещества и воду из почвы. Как их избавиться – знает 24 Канал.

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Как уничтожить пырей и березку полевую

Действующей защитой от пырея и березки полевой является посев сидератов – растений, восстанавливающих землю. Они замедляют рост сорняков и создают тень. Подойдет как для малой, так и большой территории.

Следует посеять горчицу после сбора урожая, где-то в конце августа или начале сентября. Пригодится где-то 300 граммов на 100 квадратных метров. Для того чтобы быстрее взошла, землю подкармливают аммиачной селитрой или нитроаммофоской. Семена нужно хорошо покрыть грунтом.



Горчица / Фото "Аграрии вместе"

Через 35-40 дней горчица широко разрастется и укроет весь участок своим цветом. Когда холодно увядшие растения надо прикопать. Под таким слоем большинство сорняков погибнет.

Другие способы борьбы

Не забывайте перекапывать участок. Во время этого из земли нужно доставать корни березки и уничтожать их.

Следует подрезать надземную часть растений. Это можно делать лопатой или сапой на небольшое расстояние каждые 10 дней. В течение этого времени пырей или вьюнок не смогут восстановить запасы питания в корневой системе. Впоследствии они погибнут.



Мульчирование / Фото "Сам себе агроном"