Сорняки ищезнут навсегда: как защитить грядки от пырея и березки полевой
Каждый огородник или садовник раздражается появлением на участке сорняков. Некоторые из них бывают полезными и съедобными, но некоторые – наносят только вред. Особенно это касается пырея и березки полевой.
Пырей и березка полевая – это сорняки, которые портят вид на участке и мешают развитию других растений. Например, вьюнок, оплетает растения и делает им лишнюю тень. К тому же сорняки тянут дополнительные питательные вещества и воду из почвы. Как их избавиться – знает 24 Канал.
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Как уничтожить пырей и березку полевую
Действующей защитой от пырея и березки полевой является посев сидератов – растений, восстанавливающих землю. Они замедляют рост сорняков и создают тень. Подойдет как для малой, так и большой территории.
Следует посеять горчицу после сбора урожая, где-то в конце августа или начале сентября. Пригодится где-то 300 граммов на 100 квадратных метров. Для того чтобы быстрее взошла, землю подкармливают аммиачной селитрой или нитроаммофоской. Семена нужно хорошо покрыть грунтом.
Горчица / Фото "Аграрии вместе"
- Через 35-40 дней горчица широко разрастется и укроет весь участок своим цветом. Когда холодно увядшие растения надо прикопать. Под таким слоем большинство сорняков погибнет.
Другие способы борьбы
- Не забывайте перекапывать участок. Во время этого из земли нужно доставать корни березки и уничтожать их.
Следует подрезать надземную часть растений. Это можно делать лопатой или сапой на небольшое расстояние каждые 10 дней. В течение этого времени пырей или вьюнок не смогут восстановить запасы питания в корневой системе. Впоследствии они погибнут.
Мульчирование / Фото "Сам себе агроном"
- Мульчирование – отличный способ, как предотвратить рост березы полевой или пырея. Это прикрывание земли между растениями опилками, соломой. А если еще до того – постоянно пропалывать, то сорняков больше на участке не будет.