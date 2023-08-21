Некоторые растения могут быть полезны для человека, впрочем, заниматься самолечением не стоит. Лучше совещаться с врачом. Впрочем, будете иметь в виду список самых полезных трав в Украине, которые – собрал 24 Канал.
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Список полезных трав в Украине
Крапива – очень популярное растение, насыщенное полезными веществами. Несмотря на то, что она – жгучая и часто ее обходят боком, после обработки все же используют. Особенно популярно на кухне, потому что из нее готовят салаты и супы. Также настоем крапивы полощут волосы для получения блеска и укрепления.
Крапива / Фото "Яблоком"
Полынь знают все, очень горькое растение. Из него делают растворы для улучшения аппетита, при проблемах с желудочно-кишечным трактом, печенью. Является сопроводительным средством при анемии, гастрите, туберкулезе.
Полынь / Фото "Яблоком"
Зверобой, Растущий желтыми цветочками, считают едва ли не единственным растением, которое действует как антидепрессант. Он очень успокаивает нервную систему. А еще зверобой полезен при проблемах с пищеварением, головными болями, тревогой.
Зверобой / Фото Kvitka.info
Цветы и ягоды бузины используют для приготовления сиропов, чаев и лечебных средств. Они действуют как антиоксидант – нейтрализуют вредные для организма вещества.
Бузина / Фото "Гастроном"
Настоем из календулы часто протирают лицо от прыщей и постакне. Ведь она обладает отбеливающими свойствами. Отварами на основе этого растения полощут горло при ангине и разных стоматологических болезнях.
Календула / Фото "Комнатные цветы и растения"
Мелисса – это трава, которая очень хорошо пахнет. Она оказывает положительное влияние на нервную систему, снимает напряжение, головную боль. Преимуществом мелиссы является то, что она снижает давление.
Мелисса / Фото Green-design
Ромашка известна всем. Из нее часто делают букеты, композиции, думают о любви. Также из ромашки выходят прекрасные чаи. Настоями промывают лицо от воспалительных элементов, делают средства по уходу за лицом и телом.
Ромашка / Фото Kvitka.info
Шалфей – распространенное средство в народной медицине. Он действует как профилактика желудочных расстройств, дыхательных путей. Из шалфея делают специи, значительно улучшающие вкус блюд. Также шалфей – как антисептик, помогает бороться с акне и жирностью кожи.
Шалфей / Фото "Аграрии вместе"
Растение мать-и-мачеха нередко является сопроводительным средством, чтобы вылечить ОРВИ, кишечно-желудочные заболевания, боли в мышцах. Помогает при стоматите и проблемах с десной.
Мать-и-мачеха / Фото "Сильная пасека"
Чистотел – уникальное лекарственным эффектом растение. Настои из нее противодействуют злокачественным опухолям, убивают бактерии туберкулеза. Благодаря ей лучше выделяется желчь.
Чистотел / Фото "Сам себе агроном"
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