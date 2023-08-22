Пирій та берізка польова – це ті бур'яни, які псують і вигляд на ділянці та заважають розвитку інших рослин. Наприклад, берізка, обплітає рослини та робить їм зайву тінь. До того ж бур'яни тягнуть додаткові поживні речовини та воду з ґрунту. Як їх позбавитись – знає 24 Канал.

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Як знищити пирій та берізку польову

Дієвим захистом від пирію та берізки польової є посів сидератів – рослин, які відновлюють землю. Вони уповільнюють ріст бур'янів та створюють тінь. Підійде як для малої, так і для великої території.

Варто посіяти гірчицю після збору врожаю, десь у кінці серпня чи на початку вересня. Знадобиться десь 300 грамів на 100 квадратних метрів. Для того, щоб швидше зійшла, землю підживлюють аміачною селітрою або нітроамофоскою. Насіння треба гарно покрити ґрунтом.



Гірчиця / Фото "Аграрії разом"

Через 35-40 днів гірчиця широко розростеться та вкриє всю ділянку своїм цвітом. Коли холодно зів'ялі рослини треба прикопати. Під таким шаром більшість бур'янів загине.

Інші способи боротьби

Не забувайте перекопувати ділянку. Під час цього із землі треба діставати коріння берізки та знищувати їх.

Слід підрізати надземну частину рослин. Це можна робити лопатою або сапою на невелику відстань кожні 10 днів. Протягом цього часу пирій чи берізка не зможуть відновити запаси живлення в кореневій системі. Згодом вони загинуть.



Мульчування / Фото "Сам собі агроном"