Как защитить деревья от муравьев: 5 проверенных методов, которые точно помогут
Источник:Наш дом
Деревья часто становятся добычей для всяческих вредителей. Садоводы озабочены тем, как их избавиться раз и навсегда. Что для этого нужно, мы расскажем дальше.
Вредители любят селиться там, где их не будут прикасаться. Они не переносят каких-либо действий с землей, например, перекапывания или разрыхления. Так что хорошим методом будет перекапывать почву, а также сажать возле них мяту или полынь. Какие еще методы, узнайте дальше.
К теме Чем удобрять плодовые деревья весной: советы, которые вы должны знать
Народные средства
Если вы заметили вредителей в саду, нужно возделывать деревья. разными средствами. В частности, можно сделать отвар полыни из 300 г этого растения и 10 литров холодной воды. Раствор настаивают почти сутки, затем возделывают ими деревья.
Существует и другой способ. Берем 400 г натертого хозяйственного мыла, 2 столовые ложки карболовой кислоты, 10 столовых ложек чистого керосина и 10 литров холодной воды. Этим раствором нужно хорошо полить муравейники, а еще опрыскивать плодовые деревья. Смесь хорошо борется с тлей на растениях. Садоводы советуют опрыскивать растения 2-3 раза с перерывом в 3-4 дня.
Как избавиться от вредителей на деревьях / Фото Pixabay
Простой и эффективный способ – смешать в 1 литре воды 30 грамм. льняного масла и 5 граммов пищевой соды. Таким раствором нужно обильно опрыскать деревья. Проводим процедуру 2 раза, чтобы избавиться от вредителей.
Современный способ борьбы с вредителями есть раствор холодной воды из кока – кругом. Смесь нужно хорошо взболтать, опрыскать растения, а еще землю у плодовых деревьев.
Бытовым способом будет замешать массу из золы, льняного масла и поваренной соли. Такой болтушкой нужно смазать ствол дерева на расстоянии 10-12 см от поверхности земли. Таким же способом можно использовать хлорную известь или натертые зубчики чеснока.
Другие методы борьбы с вредителями
Защита деревьев от вредителей может выполнить и другими способами.
- В частности, установкой возле деревьев барьеров и преград. Чтобы создать такие препятствия, нужно взять старую автомобильную шину, разрезать ее на 2 части и поставить возле ствола дерева. Туда следует налить воды. И таким образом, получится определенный провал. А поскольку вредители бояться воды из-за неумения плавать, то не смогут преодолеть такой барьер и попасть на деревья.
- Эффективным способом защиты от насекомых станет мел. Надо ее немного потереть и насыпать на ствол дерева. Муравьи начнут смазывать лапы в мелу и поэтому не смогут лазить по поверхности деревьев. Поэтому из-за скользкой поверхности, они оставят деревьям в покое.
- Хорошим методом уничтожения вредителей является ловчие пояса. Такие пояса следует поставить на стволы деревьев на расстоянии 20 сантиметров от поверхности земли. Его ширина не имеет большого значения.