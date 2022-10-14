Покров Пресвятой Богородицы 2022: важные запреты и народные приметы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из важнейших христианских праздников в году, который отмечают 14 октября. В этот светлый день верующие идут в храм и молятся о Божьей защите и решении сложных вопросов. С давних времен в украинском народе сохранились определенные традиции и приметы, связанные с Покровом.
Главный осенний праздник берет свое начало с события 910 года, которое проходило в Константинополе. Тогда Богородица своим омофором спасла город от нападения врагов. На Киевской Руси праздник Покрова был установлен еще при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году, а храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы начали строиться в 12 веке, пишет 24 канал.
Читайте также Покровы 2022 года: дата празднования, значения и традиции
В народе праздник Покрова часто связывался с наступлением зимы и покровом первым снегом земли. Сбор урожая в тот период заканчивался, хозяйки делали заготовки на зиму, растапливались печи и утеплялись дома. Девушки и женщины в тот период занимались шитьем, ткачеством, прядением и вышивкой.
Запреты в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
- В праздник нельзя заниматься хозяйственной работой.
- Нельзя злословить и желать зла ближним.
- Нельзя отказывать в помощи и гостеприимстве.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
- Нельзя одалживать деньги и самому брать взаймы.
- Нельзя отказывать сватам.
- Нельзя завидовать другим.
- Нельзя участвовать в конфликтах.
Запреты и приметы на праздник Покрова / Фото "Canva"
Народные приметы на Покровы 2022
- Наши предки верили, что выпавший на Покров снег, обладает особой силой и если умыться им, то ты сохранишь свою молодость и приумножишь красоту.
- Часто девушки на Покровы обращались к Богородице с просьбой о замужестве.
- Считалось, если хозяйка напечет много блинов, то в зимнюю стужу в доме будет тепло и уютно.
- Если детей на праздник облить водой через сито, они меньше будут болеть.
- Издавна Покров Пресвятой Богородицы считается не только церковным праздником, но и девичьим днем и покровителем свадеб. Незамужние девушки ходили в церковь и молились о хорошем женихе. А та девушка, которая, скорее всего, поставит свечу перед иконой Богородицы Покровской – первой выйдет замуж.
- Если снег выпал в день свадьбы на Покров, то супружеская жизнь будет счастливой.
- Если до Покрова листья с деревьев опадут, то зима будет снежной и легкой.
- Если журавли улетели в теплые края до наступления праздника, то зима будет очень холодной.