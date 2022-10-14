Покров Пресвятой Богородицы 2022: важные запреты и народные приметы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из важнейших христианских праздников в году, который отмечают 14 октября. В этот светлый день верующие идут в храм и молятся о Божьей защите и решении сложных вопросов. С давних времен в украинском народе сохранились определенные традиции и приметы, связанные с Покровом.

Главный осенний праздник берет свое начало с события 910 года, которое проходило в Константинополе. Тогда Богородица своим омофором спасла город от нападения врагов. На Киевской Руси праздник Покрова был установлен еще при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году, а храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы начали строиться в 12 веке, пишет 24 канал.

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В народе праздник Покрова часто связывался с наступлением зимы и покровом первым снегом земли. Сбор урожая в тот период заканчивался, хозяйки делали заготовки на зиму, растапливались печи и утеплялись дома. Девушки и женщины в тот период занимались шитьем, ткачеством, прядением и вышивкой.

Запреты в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

В праздник нельзя заниматься хозяйственной работой.

Нельзя злословить и желать зла ближним.

Нельзя отказывать в помощи и гостеприимстве.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Нельзя одалживать деньги и самому брать взаймы.

Нельзя отказывать сватам.

Нельзя завидовать другим.

Нельзя участвовать в конфликтах.

Запреты и приметы на праздник Покрова / Фото "Canva"

Народные приметы на Покровы 2022