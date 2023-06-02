Порвалась москитная сетка – не беда: 6 действенных методов, как ее починить
2 июня 2023, 16:00Читати новину українською
В теплые сезоны москитная сетка защищает нас от комаров, мух, пчел и других насекомых. Это очень удобно и практично. Но в один момент она может порваться и создать массу дискомфорта.
Москитные сетки устанавливают, чтобы не допустить в помещение разных насекомых. Но такие сетки часто рвут домашние любимцы или они портятся от дождей и погодных условий. Можно кое-что придумать. 24 Канал подскажет, как починить москитные сетки в домашних условиях
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Как починить москитные сетки.
- Если дыра большая или находится на краю москитной сетки, вы можете использовать иглу и нить. Проколите небольшие отверстия с одной стороны дыры в другую, а затем проденьте нить через них, пытаясь закрыть дыру. Хорошо завяжите нитку по бокам, чтобы закрепить.
- Некоторые ремонтные клеи или обычный супер-клей пригодится для заклеивания дыр. Нанесите его на дыру и тщательно распределите его, используя деревянную палочку таким образом, чтобы закрыть ее.
- Существуют специальные заплаты для ремонта москитных сеток, которые можно приобрести в магазинах со строительными материалами или хозяйственного назначения. Эти заплатки обычно имеют слой клея, которым покрывают дыру, чтобы закрыть ее.
Заплатки для сетки / Фото GalorWay
- Если дырка небольшая, можно использовать обычный медицинский пластырь или скотч для заклеивания. Выберите пластырь или скотч, имеющий достаточную ширину, чтобы надежно закрепить и закрыть дыру.
- Чтобы устранить дыру в москитной сетке, можно взять прозрачный лак для ногтей. Нанесите его у края дыры, а затем заполняя середину. Убедитесь, что лак распределили равномерно.