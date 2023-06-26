Будете сожалеть, если не сделаете этого: зачем завязывать листья чеснока узлом

Каждый огородник проводит разные процедуры для улучшения урожая. Одна из таких – завязывать узлом листьев чеснока. Любопытно, что это дает.

Убедительной причиной завязывания чеснока является то, что питательные вещества возвращаются из листьев обратно в луковицу. В то же время головки чеснока начинают расти, потому что получают подкормку. Когда и как правильно завязывать листья чеснока – подскажет 24 Канал.

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Образование луковицы чеснока происходит одновременно с ростом листьев. Завязыванием листьев мы ускоряем формирование луковицы. Следовательно, сбор урожая будет в более короткие сроки.

Когда завязывать чеснок

В этом процессе главное – понять, когда можно завязывать чеснок. Показателями будут:

листья начинает желтеть;

стрелки начинают выпрямляться;

побеги клонятся вниз.

Чеснок советуют завязывать спустя несколько недель после удаления стрелки. Преимущественно – это за 6-7 дней до сбора урожая.

Как правильно завязывать чеснок

Огородники рекомендуют делать узелок из верхних листьев. При необходимости можно завязать несколько узлов, если видите, листья – очень длинные. Не затягивайте слишком плотно, чтобы не сломать его, потому что это испортит урожай.



Завязка листьев чеснока / Фото "Радио Трек"

Отток полезных веществ из надземной части в луковицу проходит долго .

. До этой процедуры стрелки следует срезать, а место среза – посыпать золой.

Тогда несколько листьев нужно собрать вместе, перекрутить и сделать петлю.

Обратите внимание на длину листьев. Если она не больше 30 сантиметров, будет достаточно 1 перекрещения, если больше – сделайте двойной узел.

Используйте в этом процессе перчатки. Поскольку без них рискуете получить аллергию из-за толстых краев листьев или сок, который может выделяться из листьев.

Есть и те, кто делает косу из листьев, а не узлы. Таким методом меньше страдающих листьев повреждаются, хотя это занимает больше времени.