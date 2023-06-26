Будете сожалеть, если не сделаете этого: зачем завязывать листья чеснока узлом
Каждый огородник проводит разные процедуры для улучшения урожая. Одна из таких – завязывать узлом листьев чеснока. Любопытно, что это дает.
Убедительной причиной завязывания чеснока является то, что питательные вещества возвращаются из листьев обратно в луковицу. В то же время головки чеснока начинают расти, потому что получают подкормку. Когда и как правильно завязывать листья чеснока – подскажет 24 Канал.
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Образование луковицы чеснока происходит одновременно с ростом листьев. Завязыванием листьев мы ускоряем формирование луковицы. Следовательно, сбор урожая будет в более короткие сроки.
Когда завязывать чеснок
В этом процессе главное – понять, когда можно завязывать чеснок. Показателями будут:
- листья начинает желтеть;
- стрелки начинают выпрямляться;
- побеги клонятся вниз.
Чеснок советуют завязывать спустя несколько недель после удаления стрелки. Преимущественно – это за 6-7 дней до сбора урожая.
Как правильно завязывать чеснок
Огородники рекомендуют делать узелок из верхних листьев. При необходимости можно завязать несколько узлов, если видите, листья – очень длинные. Не затягивайте слишком плотно, чтобы не сломать его, потому что это испортит урожай.
Завязка листьев чеснока / Фото "Радио Трек"
- Отток полезных веществ из надземной части в луковицу проходит долго.
- До этой процедуры стрелки следует срезать, а место среза – посыпать золой.
- Тогда несколько листьев нужно собрать вместе, перекрутить и сделать петлю.
- Обратите внимание на длину листьев. Если она не больше 30 сантиметров, будет достаточно 1 перекрещения, если больше – сделайте двойной узел.
Используйте в этом процессе перчатки. Поскольку без них рискуете получить аллергию из-за толстых краев листьев или сок, который может выделяться из листьев.
Есть и те, кто делает косу из листьев, а не узлы. Таким методом меньше страдающих листьев повреждаются, хотя это занимает больше времени.