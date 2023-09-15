Зачем существует маленький карманчик на джинсах: практическое применение

В современном мире джинсы стали привычной единицей одежды, которую мы одеваем чуть ли не каждый день. Вероятно, вы замечали на них маленький карманчик.

Впервые маленький карманчик появился в дизайне джинсов, которые придумали Леви Страус и Джейкоб Дэвис. Модель называлась Levis 501, а сам карман – watch pocket. А для чего шили этот карман – знает 24 Канал.

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Зачем на джинсах маленький карманчик: версии

Такой карманчик начали шить на джинсах еще в 19 веке. Правда, во время Второй мировой войны их крепили к материалу без заклепок. Потому что весь металл в то время отправляли на армию. Впрочем, после войны металлические элементы снова крепили.

Сейчас все узнают время из телефона или наручных часов. Хотя в те времена были популярны именно карманные часы. Собственно, эту карманчик размещали на джинсах не для красоты, а чтобы помещать там эти маленькие показатели времени. Раньше его шили чуть больше, чтобы часы туда помещались полностью.



Карманные часы / Фото Bigl.ua

Кстати, на брюках от костюма такой карманчик не найти. Потому что в таких случаях часы клали во внутренний карманчик в пиджаке.

Джинсы с маленьким карманчиком называли "брюками с 5 карманами", хотя она не была пятой. Таким карманом на самом деле была задняя слева, которую начали шить на джинсах Levi's 501 в 1901 году.

Есть еще такая версия, что джинсы считались формой рабочих – плотников, железнодорожников, фермеров и шахтеров. И вот в крошечный карман они могли положить гвозди либо другие миниатюрные рабочие элементы. В то время как искатели золота ставили туда найденные маленькие самородки.



Самородки / Фото Gold.ua

Третий вариант происхождения этой детали свидетельствует, что карман сшили, чтобы хранить там зажигалки. Ведь много ковбоев любили курить, поэтому размер кармана выбрали именно под этот прибор для курильщиков.