Зачем существует маленький карманчик на джинсах: практическое применение
В современном мире джинсы стали привычной единицей одежды, которую мы одеваем чуть ли не каждый день. Вероятно, вы замечали на них маленький карманчик.
Впервые маленький карманчик появился в дизайне джинсов, которые придумали Леви Страус и Джейкоб Дэвис. Модель называлась Levis 501, а сам карман – watch pocket. А для чего шили этот карман – знает 24 Канал.
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Зачем на джинсах маленький карманчик: версии
Такой карманчик начали шить на джинсах еще в 19 веке. Правда, во время Второй мировой войны их крепили к материалу без заклепок. Потому что весь металл в то время отправляли на армию. Впрочем, после войны металлические элементы снова крепили.
Сейчас все узнают время из телефона или наручных часов. Хотя в те времена были популярны именно карманные часы. Собственно, эту карманчик размещали на джинсах не для красоты, а чтобы помещать там эти маленькие показатели времени. Раньше его шили чуть больше, чтобы часы туда помещались полностью.
- Кстати, на брюках от костюма такой карманчик не найти. Потому что в таких случаях часы клали во внутренний карманчик в пиджаке.
Джинсы с маленьким карманчиком называли "брюками с 5 карманами", хотя она не была пятой. Таким карманом на самом деле была задняя слева, которую начали шить на джинсах Levi's 501 в 1901 году.
- Есть еще такая версия, что джинсы считались формой рабочих – плотников, железнодорожников, фермеров и шахтеров. И вот в крошечный карман они могли положить гвозди либо другие миниатюрные рабочие элементы. В то время как искатели золота ставили туда найденные маленькие самородки.
Третий вариант происхождения этой детали свидетельствует, что карман сшили, чтобы хранить там зажигалки. Ведь много ковбоев любили курить, поэтому размер кармана выбрали именно под этот прибор для курильщиков.