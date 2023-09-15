Уперше маленька кишенька з'явилась у дизайні джинсів, які вигадали Леві Страус і Джейкоб Девіс. Модель називалась Levis 501, а сама кишенька – watch pocket. А для чого шили цю кишеньку – знає 24 Канал.

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Навіщо на джинсах маленька кишенька: версії

Таку кишеньку почали нашивати на джинсах ще у 19 столітті. Щоправда, під час Другої світової війни їх чіпляли до матеріалу без заклепок. Тому що весь метал у ті часи відправляли на армію. Утім, після війни металеві елементи знову кріпили.

Зараз усі дізнаються час з телефона чи наручного годинника. Хоча в ті часи були популярними саме кишенькові годинники. Власне, цю кишеньку розміщували на джинсах не для краси, а щоб тримати там ці маленькі показники часу. Раніше її шили трохи більшою, аби годинник туди поміщався повністю.



Кишеньковий годинник / Фото Bigl.ua

До речі, на штанах від костюма таку кишеньку годі знайти. Тому що у таких випадках годинник клали у внутрішню кишеньку в піджаку.

Джинси з малесенькою кишенькою називали "штанами з 5 кишенями", хоча вона не була саме п'ятою. Такою кишенею насправді була задня ліворуч, яку почали нашивати на джинсах Levi’s 501 у 1901 році.

Існує ще така версія, що джинси вважалися формою робітників – теслярів, залізничників, фермерів і шахтарів. І от в крихітну кишеню вони могли покласти цвяхи чи інші мініатюрні робочі елементи. Тоді як шукачі золота ставили туди знайдені маленькі самородки.



Самородки / Фото Gold.ua

Третій варіант походження цієї деталі свідчить, що кишеню пошили, аби зберігати там запальнички. Адже багато ковбоїв полюбляли палити, тому розмір кишені дібрали саме під цей прилад для курців.