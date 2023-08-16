Причиной того, что унитаз желтеет, могут быть химические средства, разрушающие его эмаль. Это приносит проблемы хозяйкам, потому что не понимаешь, как избавиться от желтизны. Как помочь себе в такой ситуации с помощью пакетика чая – расскажет 24 Канал.

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Чистка унитаза чайным пакетиком

Преимущества чая в очистке сантехники очевидны. Их используют, чтобы унитаз снова засиял чистотой и бельем. Также чайный пакетик поможет справиться со следующими проблемами:

оказывает антибактериальное действие , то есть, очищает поверхности от вредных веществ;

, то есть, очищает поверхности от вредных веществ; устраняет неприятные запахи.



Чистка унитаза / Фото Depositphotos

Способ применения – простой и это может сделать каждый.

Разместите несколько пакетиков чая в тех участках, где заметили пятна и грязь.

Пусть лежат на поверхности хотя бы полчаса. Оптимально – оставить на полную ночь.

на поверхности хотя бы полчаса. Оптимально – оставить на полную ночь. Когда вы уже увидели, что чай разъел пятна, выньте пакетики.

А унитаз после этого почистите с помощью ершика.

Запомните, что смывать пакетики в унитаз запрещено, потому что это загрязняет канализацию. Поэтому после окончания чистки необходимо достать пакетики изнутри.

Чем еще почистить унитаз

Если вы заметили, что не весь грязь отмылась с помощью чайного пакетика, следует попробовать еще один способ. Речь идет о таком простом и дешевом средстве как сода. Она эффективно отбеливает разные участки, в том числе унитаз.



Чистка унитаза содой / Фото Pixel.inform

Насыпьте соду в унитаз, больше всего – на загрязненные места. Пусть так стоит 15 минут. Затем следует добавить туда уксус.

После такого сочетания произойдет шипение, потому что кислота начнет действовать. Вся грязь, известковый налет, пятна – будут отчищены. Чтобы было более эффективно, можно еще дополнительно почистить поверхности ершиком.