Результат вас поразит: зачем хранить картофель вместе с яблоками

Хранение картофеля в правильных условиях – важна составляющая его качества. Если ей что-то не подойдет, то начнет гнить и портиться

Обычно картофель начинает гнить из-за заражения. Это не всегда может проконтролировать огородник. А вот прорастание можно предотвратить. Также можно продлить срок хранения плодов.

Обратите внимание Что нужно сделать с картофелем перед хранением

Зачем хранить картофель вместе с яблоками

В общем, существует 3 важных фактора для хранения плодов. Должно быть прохладное, темное и сухое помещение.

Если на овощи попадают солнечные лучи, это никуда не годится. Потому что в таких условиях плоды приобретают зеленый цвет. В таком случае их можно только сажать, а употреблять – нет, потому что они становятся слишком солеными.

А вот здоровый картофель очень даже полезно хранить у яблок. Потому что из них выходит этилен.

Это особое вещество, имеющее разные полезные свойства. Например, благодаря выделяемому газу быстрее созревают помидоры, бананы, яблоки и многие другие плоды.

Также это вещество помогает снизить углеводный обмен. То есть, в таких условиях картофель не будет прорастать, а его срок хранения – увеличится.

Так что если содержать картофель вместе с яблоками, он не будет долгое время портиться и сохранит хороший вкус.