Особенно важно просушить картофель, если вы собирали его в дождь или когда земля была влажной. Для этого ее нужно разложить под навесом или в помещении, но так, чтобы доходил воздух. Есть еще некоторые особенности хранения.

Полезно Проверьте, вы это сделали: как подготовить помещение к хранению урожая

Что сделать с картофелем перед хранением

Если сбор урожая картофеля состоялся в жаркую погоду, тогда его нужно немного охладить. Есть простой лайфхак: засыпать плоды землей, чтобы создать им прохладную среду.

Когда вы заметили на кожуре плодов некоторые повреждения, не ставьте их в этот момент на сохранение. Лучше, чтобы они находились в сухом месте 2-3 недели. В течение этого времени кожура уплотнится.

в сухом месте 2-3 недели. В течение этого времени кожура уплотнится. Хорошо осмотрите картошку перед хранением. Следует избавиться больных и поврежденных плодов.

Важно провести обработку в сарае или погребе перед хранением. Убирайте там, проветрите помещение. Стены продезинфицируйте известью с медным купоросом, чтобы не появился грибок.

Как хранить картофель

Есть несколько простых вариантов, как можно содержать картофель в подвале или погребе. Первый – просто высыпать картофель в одном месте горкой где-то на 1 метр. Пусть так стоит до весны. Впрочем, есть один нюанс в таком способе. Невозможно понять, какая температура в этой куче и из-за этого может происходить гниение.



Картофель в ящике / Фото Deposit.photos



Хорошая идея – держать плоды в деревянных ящиках, чтобы они не прикасались к железу или бетона. Ящики должны быть расположены на определенной дистанции друг от друга. А еще расстояние между ящиком и стенкой должно быть не менее 15 сантиметров. Важно, чтобы ящики не прикасались к полу.



Картофель в сетках / Фото Agrotimes.ua



Уместно держать урожай картофеля в сетках. Они характеризуются мягкостью и эластичностью. К тому же преимущество такого метода, что туда хорошо проникает в воздух. Сетки нужно ставить на деревянные поддоны, чтобы не было контакта с землей.