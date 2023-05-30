Есть некоторые особенности: зачем и когда завязывать чеснок на грядке

Чеснок очень полезен для здоровья, поэтому огородники и сажают его. В его выращивании есть определенные нюансы, в частности, завязка чеснока узлом. Когда и зачем это делать – читайте дальше.

Выращивать чеснок бывает не так легко, как казалось. Он нуждается определенного ухода, чтобы прорасти. Перо чеснока даже советуют завязывать в узел. Когда и зачем это делать расскажет 24 Канал.

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Зачем завязывать чеснок

Такой способ помогает питательным веществам поступать от листьев к луковице, т.е. ускоряет рост и развитие чеснока Лучше всего применять этот метод в холодное лето с нечастыми дождями. В те моменты, когда чеснок вовремя не успевает созреть.



Завязка чеснока / Фото LikeMe

Узел также помогает поддерживать стебли чеснока вверх, чтобы не простаивали в почве, защищают от повреждений и обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха. Таким образом, чеснок дольше хранится и не сохнет.

Во время этого процесса следует быть максимально осторожным, чтобы не повредить растение. Потому перо чеснока разделяют на половину и закручивают на узел.

Когда завязывать чеснок

Листья чеснока советуют завязывать через несколько недель после обрезки закручивающейся стрелки. Преимущественно это за 5-7 дней для сбора урожая.

Следует помнить, что стрелку нужно срезать или вытаскивать, чтобы было расстояние 3-5 сантиметров от верхнего листа.

Когда стрелки станут прямыми, тогда нужно завязывать перо в узел. Такую процедуру делают в конце июня или начале июля.

Если перо довольно длинное, то можно завязать сразу 2 узла. Не следует сильно зажимать их, чтобы не повредить надземную часть.