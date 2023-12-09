Какой праздник 9 декабря отмечают христиане: что нельзя делать в этот день

9 декабря христиане отмечают зачатие праведной Анной Пресвятой. В то время как в мире – Международный день памяти жертв преступлений геноцида.

Зачатие праведной Анной Пресвятой принадлежит к Богородичным праздникам в церковном календаре. То есть к тем, которые посвящаются Богородице. Они знакомят нас с жизнью Девы Марии от ее зачатия до Успения. Что известно о зачатии праведной Анной и какие запреты существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

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История праздника зачатия Анны

В Священном Писании нет много информации о жизни Девы Марии. Поэтому большинство Богородичных праздников происходит не из Евангелия, а из рассказов церковнославянских книг первых веков. Это касается и Зачатия, которое отмечается в православной и греко-католической церкви 9 декабря.

Известно, что Анна была замужем за Иоакимом из рода Давида. Супруги жили в Назарете и проявляли себя как добрые и искренние люди. Однако, у них не было детей и тогда это воспринимали как наказание Божье. Анна и Иоаким просили у Господа, чтобы дал им младенца и говорили, что посвятят этого ребенка именно ему.

Господь услышал их просьбы и отправил к ним ангела. Он сообщил супругам, что у них появится дочь, которую назовут Марией. Так и вышло. Анна родила девочку Марию и вместе с Йоакимом воспитывали ее до 3 лет. Тогда они отдали ребенка в церковь, где он жил до 18 лет. Впоследствии женщина скончалась в Назарете. Анну считают покровительницей беременных, матерей, бабушек.

Что нельзя делать 9 декабря

Наши предки верили, что после заката не стоит выходить из дома.

До 9 декабря лучше отдать долг и самому не занимать.

и самому не занимать. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу этого дня. Оптимально – перенести поездку на другой день.

Как и в другие дни, не говорите плохо о других людей, не делайте зла и не конфликтуйте.

людей, не делайте зла и не конфликтуйте. Не рекомендуется делать тяжелую физическую работу.

Приметы на 9 декабря

Наши предки в этот день следили за облаками. Если тихо и нет ветра, то в следующем сезоне будут плодить фруктовые деревья .

. Если слышать, что воют волки – ждите холодной зимы.

Морозный день 9 декабря свидетельствует о том, что зима будет сильная.

Заметили на деревьях иней – значит будет богатый урожай в следующем году.

в следующем году. Вьюги 9 декабря означают, что весна придет рано.

Праздник в Украине и мире

9 декабря отмечают Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Такое решение приняла Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Армении в 2015 году. Выбрали именно такую дату, потому что в этот день в 1948 году утвердили Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В документе говорится, что геноцид – это преступление, которое нарушает нормы международного права. В то же время не играет роли, когда его совершают – в мирное или военное время.

В Украине геноцидом считается Голодомор 1932-1933 годов. Тогда советские власти забирали у людей хлеб и все продукты питания и вывозили в Россию. По разным данным, за 32-33 год насчитывается почти 3,9 миллиона смертей из-за принудительного голода, совершенного партийной верхушкой СССР. В настоящее время 28 стран признали Голодомор – геноцидом украинского народа.

Сейчас россияне совершают новый геноцид – насилуют и убивают гражданских, пытают и казнят военнопленных и запускают ракеты по местам скопления людей. В настоящее время страна-агрессорка остается безнаказанной.