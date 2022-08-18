Как забрать лак для ногтей с ковра, если вы его случайно разлили

18 августа 2022 , 10:00
Читати новину українською

Вы хотели сделать яркий маникюр, а в результате получили катастрофу на ковре? Не стоит нервничать – лак для ногтей можно отмыть даже с пористых поверхностей. Как это можно сделать – читайте в материале.

24 канал собрал несколько способов, как избавиться от разлитого лака на ковре и вернуть ворсинкам первоначальный вид.

Читайте также Как быстро привести в порядок весь дом: 6 советов для тех, кто не любит убирать

Справиться с лаком на ковре можно простыми продуктами и средствами в каждом доме.

Лак для волос и ацетон

От свежего пятна лака для ногтей может спасти жидкость для снятия лака и лак для волос. Для того чтобы воспользоваться следующим методом:

  • Смочите тряпку холодной водой и промокните побольше лака для ногтей.
  • Возьмите лак для волос и распылите его по всему пятну.
  • Добавьте на пятно 1 – 2 брызга жидкости для снятия лака.
  • Потрите место загрязнения зубной щеткой – двигаться нужно кругами.
  • Промокните пятно сухой тканью.
  • Продолжайте чистить и промокать, пока не исчезнет пятно. Используйте влажный/сухой пылесос или полотенце, чтобы впитать как можно больше лишней жидкости.

Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash

Уксус

С помощью уксуса можно избавиться от неприятного пятна на ковре. Для этого:

  • Промочите пятно белым уксусом.
  • Оставьте на 10 – 15 минут.
  • Используйте зубную щетку, чтобы потереть загрязнение.
  • Промакивайте чистой тканью, пока не исчезнет пятно.

Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash

Перекись

С помощью перекиси водорода можно очистить как белые ковры, так и светлую одежду, которая могла пострадать от лака.

  • Наполните емкость перекисью водорода или нанесите перекись плотно на пятно.
  • Замочите пятно в перекиси водорода, пока оно не исчезнет.
  • Одежду постирайте, как обычно, а ковер пропылесосьте.

Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід