Как забрать лак для ногтей с ковра, если вы его случайно разлили

Вы хотели сделать яркий маникюр, а в результате получили катастрофу на ковре? Не стоит нервничать – лак для ногтей можно отмыть даже с пористых поверхностей. Как это можно сделать – читайте в материале.

24 канал собрал несколько способов, как избавиться от разлитого лака на ковре и вернуть ворсинкам первоначальный вид.

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Справиться с лаком на ковре можно простыми продуктами и средствами в каждом доме.

Лак для волос и ацетон

От свежего пятна лака для ногтей может спасти жидкость для снятия лака и лак для волос. Для того чтобы воспользоваться следующим методом:

Смочите тряпку холодной водой и промокните побольше лака для ногтей.

Возьмите лак для волос и распылите его по всему пятну.

Добавьте на пятно 1 – 2 брызга жидкости для снятия лака.

Потрите место загрязнения зубной щеткой – двигаться нужно кругами.

Промокните пятно сухой тканью.

Продолжайте чистить и промокать, пока не исчезнет пятно. Используйте влажный/сухой пылесос или полотенце, чтобы впитать как можно больше лишней жидкости.

Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash

Уксус

С помощью уксуса можно избавиться от неприятного пятна на ковре. Для этого:

Промочите пятно белым уксусом.

Оставьте на 10 – 15 минут.

Используйте зубную щетку, чтобы потереть загрязнение.

Промакивайте чистой тканью, пока не исчезнет пятно.

Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash

Перекись

С помощью перекиси водорода можно очистить как белые ковры, так и светлую одежду, которая могла пострадать от лака.

Наполните емкость перекисью водорода или нанесите перекись плотно на пятно.

Замочите пятно в перекиси водорода, пока оно не исчезнет.

Одежду постирайте, как обычно, а ковер пропылесосьте.

Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash