Как забрать лак для ногтей с ковра, если вы его случайно разлили
Вы хотели сделать яркий маникюр, а в результате получили катастрофу на ковре? Не стоит нервничать – лак для ногтей можно отмыть даже с пористых поверхностей. Как это можно сделать – читайте в материале.
24 канал собрал несколько способов, как избавиться от разлитого лака на ковре и вернуть ворсинкам первоначальный вид.
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Справиться с лаком на ковре можно простыми продуктами и средствами в каждом доме.
Лак для волос и ацетон
От свежего пятна лака для ногтей может спасти жидкость для снятия лака и лак для волос. Для того чтобы воспользоваться следующим методом:
- Смочите тряпку холодной водой и промокните побольше лака для ногтей.
- Возьмите лак для волос и распылите его по всему пятну.
- Добавьте на пятно 1 – 2 брызга жидкости для снятия лака.
- Потрите место загрязнения зубной щеткой – двигаться нужно кругами.
- Промокните пятно сухой тканью.
- Продолжайте чистить и промокать, пока не исчезнет пятно. Используйте влажный/сухой пылесос или полотенце, чтобы впитать как можно больше лишней жидкости.
Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash
Уксус
С помощью уксуса можно избавиться от неприятного пятна на ковре. Для этого:
- Промочите пятно белым уксусом.
- Оставьте на 10 – 15 минут.
- Используйте зубную щетку, чтобы потереть загрязнение.
- Промакивайте чистой тканью, пока не исчезнет пятно.
Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash
Перекись
С помощью перекиси водорода можно очистить как белые ковры, так и светлую одежду, которая могла пострадать от лака.
- Наполните емкость перекисью водорода или нанесите перекись плотно на пятно.
- Замочите пятно в перекиси водорода, пока оно не исчезнет.
- Одежду постирайте, как обычно, а ковер пропылесосьте.
Как убрать лак для ногтей с ковра / Фото Unsplash