Никакого льда: как избавиться от оледенения лобового стекла на авто с помощью 2 простых овощей

Перепады температуры часто дарят владельцам авто – часто утром лобовое стекло оказывается под ледяной коркой, которую трудно и долго унести. Как справиться с этой проблемой с помощью лука и картофеля – читайте в материале.

Два продукта, которые всегда можно найти в холодильнике, могут спасти стекло вашего автомобиля от оледенения, пишет 24 канал.

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Как избавиться от оледенения луком

Обычная луковица может решить проблему оледенения раз и навсегда. Для этого перед днем, обещающим заморозки, нужно разрезать пополам лук и натереть лобовое стекло местом среза.

Дело в том, что сок лука замерзает тяжелее воды, поэтому натертое стекло не пропустит воду и не позволит образоваться ледяному налету.

Как избавиться от оледенения лобового стекла / Фото Unsplash

Как забрать оледенение на стекле картофелем

Если вам не нравится запах лука, то, как альтернативу, вы можете использовать обычный картофель.

Схема нанесения картофельного сока такая же, как и в методе с луком – разрежьте картофель пополам и плотно натрите им ваше автомобильное стекло.

Как избавиться от оледенения лобового стекла / Фото Unsplash