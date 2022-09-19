Лайфхаки на зиму: как избавиться от конденсата на окнах

Зима не за горами, и с сезонными похолоданиями окна домов начнут собирать на себя много влаги. Но уменьшить количество конденсата на стекле, пока на улице холодно, можно легко и без труда.

Конденсат – распространенная проблема в любом доме. Накопление влаги может повлиять на окна и привести к образованию черной плесени, вредной для здоровья человека. 24 канал выяснил, как можно снизить количество конденсата в помещении.

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В квартире или доме холодными предметами являются окна, которые накапливают на себе охлажденную пару со всего дома. Чаще всего конденсация происходит в холодное время года, когда в домах включается отопление, а на улице уже мороз.

Баланс тепла в доме является ключом к решению проблемы – если часто запускать в комнаты свежий воздух, влажность воздуха в доме будет уменьшаться.

Регулярное проветривание

Чтобы снизить застой воды в помещении, следует его регулярно проветривать. Особенно удачными для проветривания будут солнечные дни – тогда влага улетучится быстрее, а солнце подсушит остатки. Если возможности открыть окна нет, то можно воспользоваться кондиционером.

Стоит регулярно проветривать комнаты / Фото Unsplash

Растения на подоконнике – не самое лучшее решение

Если ваши комнатные растения собраны в одном месте (в том числе на подоконниках), то это следует изменить. Чем больше цветов собрано вместе, тем больше влаги они удерживают вокруг себя.

Поэтому на холодное время года любимые фиалки нужно убирать из подоконника – так количество конденсата на окнах снизится.

Комнатные растения следует убрать с подоконника / Фото Unsplash

Осушитель воздуха справится с влагой

Одна из важнейших вещей, помогающих уменьшить количество конденсата на окнах – это осушитель воздуха. Это устройство не только снижает уровень влажности дома, но и помогает устранить аллергию и пылевых клещей.

Осушитель воздуха поможет справиться с конденсатом / Фото Mirror

Кухонные вытяжки

Если покупать осушитель воздуха нет желания или возможности, можно воспользоваться обычной вытяжкой на каждой кухне.

Вытяжки помогают справиться с паром от блюд и уменьшают влажность в ванной комнате.

Вытяжка поможет избавиться от влаги / Фото Unsplash

Не сушите одежду в помещении

Зимой одежду гораздо быстрее сушить в комнате, но влажные вещи приводят к задержке влаги в доме, вызывая образование плесени.

Если нет возможности сушить одежду на балконе или в сушилке, попробуйте изолировать мокрые вещи в одной комнате – так влага от них не попадет в другие уголки дома.

Стоит уменьшить сушку одежды дома / Фото Unsplash